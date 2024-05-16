ЦБА совершенствует систему отчетности по кибербезопасности в финансовом секторе

Центральный банк Азербайджана совершенствует систему отчетности в соответствии со стратегией кибербезопасности в финансовом секторе.

Центральный банк Азербайджана совершенствует систему отчетности в соответствии со стратегией кибербезопасности в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявила старший специалист Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Хаяла Мамедова на проходящем в Баку Fintex Summit.

По ее словам, в настоящее время в рамках мер кибербезопасности внедряются различные инновации.

"Международный опыт показывает, что по мере развития технологий растет и количество киберугроз. Мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы защитить пользователей от этих угроз", - сказала Мамедова.