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ЦБА совершенствует систему отчетности по кибербезопасности в финансовом секторе

ЦБА совершенствует систему отчетности по кибербезопасности в финансовом секторе Центральный банк Азербайджана совершенствует систему отчетности в соответствии со стратегией кибербезопасности в финансовом секторе.
ИКТ
16 мая 2024 г. 10:41
ЦБА совершенствует систему отчетности по кибербезопасности в финансовом секторе

Центральный банк Азербайджана совершенствует систему отчетности в соответствии со стратегией кибербезопасности в финансовом секторе.

Как сообщает Report, об этом заявила старший специалист Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Хаяла Мамедова на проходящем в Баку Fintex Summit.

По ее словам, в настоящее время в рамках мер кибербезопасности внедряются различные инновации.

"Международный опыт показывает, что по мере развития технологий растет и количество киберугроз. Мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы защитить пользователей от этих угроз", - сказала Мамедова.

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Версия на английском языке CBA improving accountability for cyber security in financial sector
Версия на азербайджанском языке AMB maliyyə sektorunda kibertəhkükəsizliklə bağlı hesabatlılığı təkmilləşdirir

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