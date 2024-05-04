О нас

В Казахстане создан комитет искусственного интеллекта

В Казахстане создан комитет искусственного интеллекта В Казахстане создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций.
ИКТ
4 мая 2024 г. 12:20
В Казахстане создан комитет искусственного интеллекта

В Казахстане создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на постановление правительства Казахстана.

Согласно документу, Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций будет создан при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

При этом, ликвидируется комитет геодезии и картографии при Минцифре.

Новый комитет будет заниматься госполитикой в сфере искусственного интеллекта, правовым регулированием, межотраслевой координацией, утверждением состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства в начале года отмечал крайнюю важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта. Указав на существенный прогресс в цифровизации государственных и финансовых услуг, глава государства сообщил, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только ученым, но и различным компаниям, работающим на рынке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении Дня матери
В Азербайджане могут рассмотреть вопрос об учреждении "Дня матери"
3 мая 2024 г. 12:30
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
Копман: В ЕК приветствуют последние договоренности между Азербайджаном и Арменией
3 мая 2024 г. 12:16
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
Путешественница из Норвегии: Признание Арменией территориальной целостности Азербайджана - шаг к примирению
2 мая 2024 г. 17:49
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
Названа дата возвращения жителей в джебраильское село Хоровлу
2 мая 2024 г. 13:36
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
Моратинос: Азербайджану и Армении следует начать новую страницу общей истории
1 мая 2024 г. 17:12
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
Политолог: Казахстан заинтересован в продвижении мира и стабильности на Южном Кавказе
30 апреля 2024 г. 10:05
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
Эксперт: Нефтедобывающие страны демонстрируют приверженность устойчивости, принимая у себя COP
29 апреля 2024 г. 14:07
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi