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Компания BP открыла новую ИКТ-лабораторию в Бакинском инженерном университете

Компания BP открыла новую ИКТ-лабораторию в Бакинском инженерном университете Сегодня компания BP открыла новую лабораторию в Бакинском инженерном университете для поддержки процесса подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и кибербезопасности в Азербайджане.
ИКТ
3 мая 2024 г. 11:14
Компания BP открыла новую ИКТ-лабораторию в Бакинском инженерном университете

Сегодня компания BP открыла новую лабораторию в Бакинском инженерном университете для поддержки процесса подготовки высококвалифицированных специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и кибербезопасности в Азербайджане.

Как сообщает Report, компания обеспечила лабораторию 30 единицами современного и инновационного ИКТ-оборудования и программным обеспечением.

Ожидается, что ежегодно около 1000 преподавателей и студентов будут пользоваться лабораторией, чтобы совершенствовать свои знания и навыки в области ИКТ, учиться применению инновационных ИКТ, создавать и поддерживать безопасные и эффективные информационные системы и в целом смогут освоить цифровую трансформацию. В основном это относится к студентам, специализирующимся в области компьютерной инженерии, ИКТ, информатики и кибербезопасности/информационной безопасности.

"ИКТ в нашей повседневной жизни имеет огромное значение. Поэтому развитие навыков в области кибербезопасности, анализа данных, сетевого администрирования, разработки программного обеспечения и других смежных областях может открыть двери для широкого спектра карьерных возможностей. В более широком смысле ИКТ имеют большое экономическое значение, поскольку они используются практически во всех сферах: от электронной коммерции, электронного управления, банковского дела и транспорта до сельского хозяйства, образования и медицины. Чем сильнее возможности ИКТ и навыки специалистов страны, тем более безопасными будут ее информационные системы. Мы надеемся, что наш проект будет способствовать усилиям по развитию необходимых навыков для обеспечения онлайн-безопасности страны", - заявил вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

По информации компании, реализация данного проекта началась в мае 2023 года и завершилась раньше запланированной даты в ноябре 2024 года.

Общая стоимость проекта составляет около 403 тысяч манатов (237 тыс. долларов).

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Версия на английском языке BP opens new ICT lab at Baku Engineering University
Версия на азербайджанском языке BP Bakı Mühəndislik Universitetində İKT üzrə yeni laboratoriya açıb

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