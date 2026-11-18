Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия представит 22-й пакет санкций против России на следующей неделе
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 14:38
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Европейская комиссия представит 22-й пакет санкций против России в связи с войной против Украины на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.
"Продолжается работа над нашим 22-м пакетом санкций, который мы представим на следующей неделе", - сказала она.
Фон дер Ляйен выразила убеждение, что санкции оказывают влияние на российскую экономику, постепенно подрывая ее основы, хотя и не наносят мгновенного сокрушительного удара.
По ее словам, уже сейчас наблюдается немало признаков ухудшения экономических перспектив России и возникновения реальных трудностей.
Fon der Lyayen: AK gələn həftə Rusiyaya qarşı 22-ci sanksiyalar paketini təqdim edəcək
European Commission to present 22nd sanctions package against Russia next week
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