Европейская комиссия представит 22-й пакет санкций против России в связи с войной против Украины на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

"Продолжается работа над нашим 22-м пакетом санкций, который мы представим на следующей неделе", - сказала она.

Фон дер Ляйен выразила убеждение, что санкции оказывают влияние на российскую экономику, постепенно подрывая ее основы, хотя и не наносят мгновенного сокрушительного удара.

По ее словам, уже сейчас наблюдается немало признаков ухудшения экономических перспектив России и возникновения реальных трудностей.