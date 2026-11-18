ЕК запустила новый инструмент поддержки Украины на 45 млрд евро
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 14:26
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Европейская комиссия представила Инструмент скоординированной поддержки Украины, который предусматривает выделение Киеву до 45 млрд евро в 2027 году.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в среду в Брюсселе заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"На 2027 год существует пробел в финансировании Украины. Сегодня мы предлагаем Инструмент поддержки Украины на сумму EUR45 млрд на 2027 год", - заявила она.
По словам фон дер Ляйен, Украина вернет эти средства только после того, как Россия выплатит репарации.
Avropa Komissiyası Ukrayna üçün 45 milyard avroluq yeni dəstək aləti təqdim edib
European Commission launches new €45 billion support instrument for Ukraine
Последние новости
15:45
ЕС в 2027 году выделит Украине около 15 млрд на беспилотники и боеприпасыДругие страны
15:45
Ильхам Алиев: Азербайджан придает большое значение развитию отношений с ЛатвиейВнешняя политика
15:44
Ильхам Алиев поздравил Султана Омана по случаю национального праздникаВнешняя политика
15:27
Трамп, Путин и Си Цзиньпин кратко пообщались в рамках саммита АТЭСДругие страны
15:18
В США могут обязать компании раскрывать использование китайских моделей ИИДругие страны
15:13
ЦБ Азербайджана и ROX Capital Group обсудили перспективы сотрудничестваФинансы
15:06
Азербайджан увеличил импорт бензина Premium из Болгарии в 31 разЭнергетика
15:05
МИД Германии: Компании ФРГ и Азербайджана имеют потенциал для совместных инвестицийБизнес
14:58
Фото
Азербайджан и Австрия провели политические консультацииВнешняя политика