Европейская комиссия представила Инструмент скоординированной поддержки Украины, который предусматривает выделение Киеву до 45 млрд евро в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в среду в Брюсселе заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"На 2027 год существует пробел в финансировании Украины. Сегодня мы предлагаем Инструмент поддержки Украины на сумму EUR45 млрд на 2027 год", - заявила она.

По словам фон дер Ляйен, Украина вернет эти средства только после того, как Россия выплатит репарации.