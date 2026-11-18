Avropa Komissiyası Ukrayna üçün 45 milyard avroluq yeni dəstək aləti təqdim edib
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 14:43
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Avropa Komissiyası 2027-ci ildə Kiyevə 45 milyard avroya qədər vəsaitin ayrılmasını nəzərdə tutan Ukrayna üçün Əlaqələndirilmiş Dəstək Alətini təqdim edib.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen bu gün Brüsseldə bildirib.
"2027-ci ildə Ukraynanın maliyyələşdirilməsində boşluq mövcuddur. Bu gün biz 2027-ci il üçün Ukraynaya Dəstək Aləti təklif edirik. Bu alətin dəyəri 45 milyard avrodur", - o bildirib.
Fon der Lyayenin sözlərinə görə, Ukrayna bu vəsaiti Rusiya təzminat ödədikdən sonra qaytaracaq.
ЕК запустила новый инструмент поддержки Украины на 45 млрд евро
European Commission launches new €45 billion support instrument for Ukraine
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