Сборная Азербайджана поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Футбол
- 18 ноября, 2026
- 14:19
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Сборная Азербайджана по футболу поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА и занимает 124-е место с 1145,18 балла.
Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова обыграла Лихтенштейн (1:0) в Лиге наций УЕФА и Андорру (3:1) в товарищеском матче.
Лидирует в рейтинге сборная Испании (2004,48 балла), за ней следуют Аргентина (1966,13) и Франция (1950,82).
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində üç pillə irəliləyib
Azerbaijan climb three places in FIFA rankings
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