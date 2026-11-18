Сборная Азербайджана по футболу поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА и занимает 124-е место с 1145,18 балла.

Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова обыграла Лихтенштейн (1:0) в Лиге наций УЕФА и Андорру (3:1) в товарищеском матче.

Лидирует в рейтинге сборная Испании (2004,48 балла), за ней следуют Аргентина (1966,13) и Франция (1950,82).