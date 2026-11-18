Azərbaycan millisi FIFA reytinqində üç pillə irəliləyib
Futbol
- 18 noyabr, 2026
- 14:08
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Azərbaycan millisi FIFA reytinqində üç pillə irəliləyib.
"Report" xəbər verir ki, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu komanda hazırda 1145.18 xalla 124-cü pillədə qərarlaşıb.
Azərbaycan yığması UEFA Millətlər Liqasında Lixtenşteyni (1:0), beynəlxalq yoldaşlıq matçında isə Andorranı (3:1) məğlub edib.
Xatırladaq ki, FIFA reytinqinin ilk sırasında İspaniya (2004.48) seçməsi qərarlaşıb. Argentina millisi (1966.13) ikinci, Fransa komandası (1950.82) üçüncüdür.
Сборная Азербайджана поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Azerbaijan climb three places in FIFA rankings
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