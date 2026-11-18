Азербайджан готовит с американским производителем сельскохозяйственной техники John Deere соглашение о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом заявил министр Меджнун Мамедов в ходе круглого стола, проведенного в гибридном формате в Торговой палате США в Вашингтоне в рамках его визита в США, с участием ведущих сельскохозяйственных компаний этой страны.

Он отметил, что предусмотренное сотрудничество будет охватывать не только сельскохозяйственную технику, но и внедрение современных технологий и всю цепочку создания стоимости.

На мероприятии обсуждались расширение сотрудничества Азербайджана с США в области сельского хозяйства, инвестиционные возможности, внедрение современных технологий и искусственного интеллекта в аграрном секторе.

Министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в освоении передового международного опыта и сотрудничестве с ведущими мировыми компаниями.

Директор Центра аграрных исследований (входит в структуру Министерства сельского хозяйства - ред.) Рашад Гусейнов выступил с презентацией и предоставил информацию о текущем состоянии аграрного сектора Азербайджана, основных показателях развития, инвестиционном потенциале и перспективах развития.