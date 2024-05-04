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Tesla подала иск против индийской компании

Tesla подала иск против индийской компании Tesla подала в суд на индийскую компанию за незаконное использование товарного знака.
ИКТ
4 мая 2024 г. 14:31
Tesla подала иск против индийской компании

Tesla подала в суд на индийскую компанию за незаконное использование товарного знака.

Как передает Report, об этом пишет газета The Indian Express.

Иск подан против местной компании Tesla Power India Ltd, которая занимается производством аккумуляторов.

В Tesla заявили, что заметили использование индийской компанией схожих со своим названий в 2022 году и попросили прекратить эту практику, но в итоге компании пришлось обращаться в суд.

В индийской компании ответили, что не планируют производить электромобили и использовать в торговых марках слово "Tesla" или схожие выражения для продвижения электрокаров других производителей.

Суд дал компании три недели на подготовку письменного ответа, следующее слушание запланировано на 22 мая.

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