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Натаван Гасанова: Важно инвестировать в женщин-лидеров и поддерживать гендерное равенство

Натаван Гасанова: Важно инвестировать в женщин-лидеров и поддерживать гендерное равенство В нынешних реалиях очень важно стремиться к гендерному равенству и направлять больше инвестиций для взращивания женщин-лидеров в различных отраслях. Как сообщает Report, об этом заявила в интервью Euronews директор по стратегии и развитию бизнеса Azer
ИКТ
3 мая 2024 г. 11:33
Натаван Гасанова: Важно инвестировать в женщин-лидеров и поддерживать гендерное равенство

В современном мире очень важно стремиться к гендерному равенству и направлять больше инвестиций для подготовки женщин-лидеров в различных отраслях.

Как сообщает Report, об этом заявила в интервью Euronews директор по стратегии и развитию бизнеса Azercosmos Натаван Гасанова.

"Я очень горжусь работой в Azercosmos. На сегодняшний день наше агентство предоставляет географические данные и видеоуслуги более чем 200 клиентам в более чем 40 странах мира. Эти услуги помогают в управлении экологией, мониторинге последствий изменения климата и формировании государственной политики", - отметила Гасанова.

Говоря о своем карьерном росте, она подчеркнула важность сохранения гендерного равенства в обществе: "Придя в Azercosmos я познакомилась с женщинами, которые успешно справлялись с ролью технических руководителей. Это убедило в том, что успех в этой отрасли, где доминируют мужчины, вполне достижим".

Отметим, что Гасанова руководит командой из 10 человек, которая сбалансирована по гендерному признаку, что, по ее словам, способствует равенству и плюрализму взглядов.

В частности, она занимается наставничеством молодых женщин, поощряя их к освоению областей, связанных с космосом. По словам Натаван Гасановой, ее подопечные добились успеха в отрасли, и это будет служить примером для других женщин, желающих достичь высот в карьере в различных отраслях.

Напомним, что Azercosmos является первым спутниковым оператором в Кавказском регионе и играет ключевую роль в развитии космической экосистемы Азербайджана. Агентство часто проводит конкурсы, хакатоны, акселерационные программы и мероприятия, а в 2023 году провело Международный астронавтический конгресс, в котором приняли участие представители 132 стран.

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Версия на азербайджанском языке Natəvan Həsənova: Lider qadınlara sərmayə qoymaq və gender bərabərliyini dəstəkləmək vacibdir
Версия на английском языке Natavan Hasanova: Important to invest in women leaders, support gender equality

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