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EBRD намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в области цифровизации и транспорта

EBRD намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в области цифровизации и транспорта Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровизации и транспорта.
ИКТ
24 апреля 2024 г. 15:20
EBRD намерен расширить сотрудничество с Азербайджаном в области цифровизации и транспорта

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровизации и транспорта.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, об этом было заявлено на встрече заместителя министра Самира Мамедова c находящейся с визитом в стране делегацией во главе с региональным директором EBRD по Кавказу Алкисом Вриениосом Дракиносом.

Во время встречи С. Мамедов рассказал о проделанной в стране работе по цифровизации и диверсификации транспорта, развитию транспортных коридоров, а также о текущих проектах и планах на будущее, отметив, что развитие этих областей всегда находится в центре внимания.

Вриениос Дракинос сообщил о предварительном проекте новой страновой стратегии банка, в которой отражены приоритеты и цели по Азербайджану на 2024-2029 годы.

Также в рамках встречи был проведен обмен мнениями о содействии экономической диверсификации и ускорении перехода к зеленой экономике.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEBRD Azərbaycanla rəqəmsallaşma və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı genişləndirmək istəyir

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