Мощность процессоров Intel понизили из-за ошибок

Производителю материнских плат ASUS пришлось снизить мощность новых процессоров Intel из-за проблем с производительностью.

Производителю материнских плат ASUS пришлось снизить мощность новых процессоров Intel из-за проблем с производительностью.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание HardwareLuxx.

Авторы заметили, что ASUS выпустила обновление для BIOS, содержащее профиль Intel Baseline Profile. С новыми настройками проблема с производительностью исчезает, однако мощность чипов заметно понижается.

В начале апреля владельцы игровых компьютеров на базе процессоров Intel рассказали о сбоях и прочих проблемах. Выяснилось, что в ряде случае возникает ошибка, что процессору недостаточно памяти, хотя системные отчеты говорят об обратном.