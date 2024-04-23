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Мощность процессоров Intel понизили из-за ошибок

Мощность процессоров Intel понизили из-за ошибок Производителю материнских плат ASUS пришлось снизить мощность новых процессоров Intel из-за проблем с производительностью.
ИКТ
23 апреля 2024 г. 21:06
Мощность процессоров Intel понизили из-за ошибок

Производителю материнских плат ASUS пришлось снизить мощность новых процессоров Intel из-за проблем с производительностью.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание HardwareLuxx.

Авторы заметили, что ASUS выпустила обновление для BIOS, содержащее профиль Intel Baseline Profile. С новыми настройками проблема с производительностью исчезает, однако мощность чипов заметно понижается.

В начале апреля владельцы игровых компьютеров на базе процессоров Intel рассказали о сбоях и прочих проблемах. Выяснилось, что в ряде случае возникает ошибка, что процессору недостаточно памяти, хотя системные отчеты говорят об обратном.

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