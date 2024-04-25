"Азеркосмос" готов внести вклад в развитие космической отрасли в Центральной Азии

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в сотрудничестве с другими космическими агентствами может значительно содействовать развитию космической отрасли в Центральной Азии.

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в сотрудничестве с другими космическими агентствами может значительно содействовать развитию космической отрасли в Центральной Азии.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом сказал председатель правления "Азеркосмоса" Самеддин Асадов на третьем заседании руководителей космических агентств Организации тюркских государств в Анкаре.

По его словам, для достижения этой цели необходимо добиться эффективного распределения ресурсов и оптимизации затрат.

"Для укрепления фундаментального сотрудничества между странами Центральной Азии необходимы совместные действия. "Азеркосмос" всегда приветствовал инициативы по сотрудничеству в космической отрасли и нацелен на развитие регионального сотрудничества”, - сказал он.

Асадов подчеркнул, что космические полеты, космический туризм, исследовательские миссии, инновационные проекты являются ключевыми составляющими современной истории развития космической отрасли.