"Азеркосмос" готов внести вклад в развитие космической отрасли в Центральной Азии

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в сотрудничестве с другими космическими агентствами может значительно содействовать развитию космической отрасли в Центральной Азии.
Как сообщает анкарское бюро Report, об этом сказал председатель правления "Азеркосмоса" Самеддин Асадов на третьем заседании руководителей космических агентств Организации тюркских государств в Анкаре.
По его словам, для достижения этой цели необходимо добиться эффективного распределения ресурсов и оптимизации затрат.
"Для укрепления фундаментального сотрудничества между странами Центральной Азии необходимы совместные действия. "Азеркосмос" всегда приветствовал инициативы по сотрудничеству в космической отрасли и нацелен на развитие регионального сотрудничества”, - сказал он.
Асадов подчеркнул, что космические полеты, космический туризм, исследовательские миссии, инновационные проекты являются ключевыми составляющими современной истории развития космической отрасли.