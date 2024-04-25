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"Азеркосмос" готов внести вклад в развитие космической отрасли в Центральной Азии

"Азеркосмос" готов внести вклад в развитие космической отрасли в Центральной Азии Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в сотрудничестве с другими космическими агентствами может значительно содействовать развитию космической отрасли в Центральной Азии.
ИКТ
25 апреля 2024 г. 14:28
Азеркосмос готов внести вклад в развитие космической отрасли в Центральной Азии

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") в сотрудничестве с другими космическими агентствами может значительно содействовать развитию космической отрасли в Центральной Азии.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом сказал председатель правления "Азеркосмоса" Самеддин Асадов на третьем заседании руководителей космических агентств Организации тюркских государств в Анкаре.

По его словам, для достижения этой цели необходимо добиться эффективного распределения ресурсов и оптимизации затрат.

"Для укрепления фундаментального сотрудничества между странами Центральной Азии необходимы совместные действия. "Азеркосмос" всегда приветствовал инициативы по сотрудничеству в космической отрасли и нацелен на развитие регионального сотрудничества”, - сказал он.

Асадов подчеркнул, что космические полеты, космический туризм, исследовательские миссии, инновационные проекты являются ключевыми составляющими современной истории развития космической отрасли.

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Версия на азербайджанском языке Saməddin Əsədov: “Birgə əməkdaşlıq kosmik sistemin inkişafına mühüm töhfələr verəcək”

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