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Азербайджан усовершенствует центры госуслуг Кыргызстана

Азербайджан усовершенствует центры госуслуг Кыргызстана Между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана ("ASAN xidmət") и Министерством цифрового развития Кыргызстана подписан Меморандум о взаимопонимании по совершенствованию центров государствен
ИКТ
24 апреля 2024 г. 15:11
Азербайджан усовершенствует центры госуслуг Кыргызстана

Между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана ("ASAN xidmət") и Министерством цифрового развития Кыргызстана подписан Меморандум о взаимопонимании по совершенствованию центров государственных услуг в этой стране.

Как сообщает Report, документы подписаны министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром цифрового развития Кыргызстана Нурией Кутнаевой.

Сегодня состоялась церемония подписания азербайджано-кыргызских документов с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

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