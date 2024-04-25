"Азеркосмос" создал платформу для отслеживания последствий изменения климата

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") создало специальную платформу, которая позволяет отслеживать последствия изменения климата в определенной области и в определенном часовом поясе.

Космическое агентство Азербайджана ("Азеркосмос") создало специальную платформу, которая позволяет отслеживать последствия изменения климата в определенной области и в определенном часовом поясе.

Как сообщает анкарское бюро Report, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" Самеддин Асадов, выступая на проходящем в Анкаре 3-ем заседании руководителей космических агентств Организации тюркских государств.

Асадов отметил, что платформа "climatereport.az" была запущена в этом году и предоставляет информацию о засухах, уровне снежного покрова, ледниках, уровне воды в водохранилищах, снижении и повышении уровня моря, концентрации метана в атмосфере, засоленности почвы и пр.

Глава "Азеркосмос" также пригласил участников мероприятия на конференцию COP29, которая состоится в Баку в ноябре.

Асадов отметил, что Азербайджан примет 4-е заседание руководителей космических агентств ОТГ в Баку в 2025 году.