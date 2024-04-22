TikTok выступит с судебным иском в США в случае принятия закона против сети

Социальная сеть TikTok готова к судебной тяжбе в США, если принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект, предполагающий ее запрет, обретет силу закона.

Социальная сеть TikTok готова к судебной тяжбе в США, если принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект, предполагающий ее запрет, обретет силу закона.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на Майкла Бекермана, руководителя отдела государственной политики TikTok в Северной и Южной Америке.

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, который дает возможность запретить эту платформу, если китайская компания-владелец ByteDance в течение года откажется ее продать. В таком случае ее работа на территории страны будет приостановлена, и компании Apple и Google будут вынуждены удалить приложение без возможности последующего скачивания.

В случае принятия такого закона компания "выступит с иском в суде", проинформировал Бекерман сотрудников соцсети. Подобный закон является, по его словам, "явным нарушением первой поправки конституции США", запрещающей в том числе принимать законодательные акты, ограничивающие свободу слова. "Мы продолжим борьбу", - добавил Бекерман.