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Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и ИКТ

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и ИКТ Азербайджан и Грузия обсудили вопросы сотрудничества в области транспорта и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
ИКТ
22 апреля 2024 г. 15:48
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и ИКТ

Азербайджан и Грузия обсудили вопросы сотрудничества в области транспорта и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Обсуждения прошли на встрече министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с председателем отраслевого комитета по экономике и экономической политике парламента Грузии Давидом Сонгулашвили.

Стороны провели обмен мнениями о проделанной работе в области транспорта и ИКТ.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia mull cooperation in transport and ICT
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan nəqliyyat və İKT sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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