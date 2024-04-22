Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере транспорта и ИКТ

Азербайджан и Грузия обсудили вопросы сотрудничества в области транспорта и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Азербайджан и Грузия обсудили вопросы сотрудничества в области транспорта и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Обсуждения прошли на встрече министра цифрового развития и транспорта Рашада Набиева с прибывшей в Азербайджан делегацией во главе с председателем отраслевого комитета по экономике и экономической политике парламента Грузии Давидом Сонгулашвили.

Стороны провели обмен мнениями о проделанной работе в области транспорта и ИКТ.