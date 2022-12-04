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В WhatsApp на iOS появится полезная функция

В WhatsApp на iOS появится полезная функция В бета-версии WhatsApp на iOS под кодовым номером 22.24.0.79 обнаружили режим "картинка в картинке" для видеозвонков.
ИКТ
4 декабря 2022 г. 18:00
В WhatsApp на iOS появится полезная функция

В бета-версии WhatsApp на iOS под кодовым номером 22.24.0.79 обнаружили режим "картинка в картинке" для видеозвонков.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что нововведение доступно некоторым пользователям WhatsApp, установившим мессенджер через службу бета-тестирования приложений под названием TestFlight. Новая функция позволяет при сворачивании WhatsApp во время видеозвонка продолжить общение - экран звонка будет помещен в небольшое плавающее окно. При этом окно можно закрыть, перемещать по экрану или изменить его размер.

Проверить нововведение смогли пока лишь на iPhone под управлением последней iOS 16.1.

Сроки появления функции "картинка в картинке" в WhatsApp для iPhone не называются. В версии мессенджера на Android данная возможность работает уже несколько лет.

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