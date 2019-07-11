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В Twitter произошел масштабный сбой

​В Twitter произошел масштабный сбой

В Twitter произошел масштабный сбой. Как передаёт Report, не работают ни веб-версия, ни приложения для iPhone и Android.

При попытке входа высвечивается сообщение: «Техническая ошибка. Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние».

На неполадки в работе жалуются пользователи по всему миру, сообщается на сайте Downdetector. О проблемах сообщают юзеры Западной Европы, США, Японии, а также Азербайджана. 

Комментариев от команды Twitter пока нет.

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