В Twitter произошел масштабный сбой. Как передаёт Report, не работают ни веб-версия, ни приложения для iPhone и Android.

При попытке входа высвечивается сообщение: «Техническая ошибка. Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние».

На неполадки в работе жалуются пользователи по всему миру, сообщается на сайте Downdetector. О проблемах сообщают юзеры Западной Европы, США, Японии, а также Азербайджана.

Комментариев от команды Twitter пока нет.