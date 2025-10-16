В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз

В Азербайджане в январе-сентябре текущего года произведено 1 430 ноутбуков и 2 847 настольных компьютеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 12,2% меньше и в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сентябре произведено 482 настольных компьютера, что в 30 раз больше, чем годом ранее. За последние три месяца в Азербайджане ноутбуки не производились.

В 2024 году в Азербайджане было произведено 1 715 ноутбуков и 2 139 настольных компьютеров, что соответственно в 3 раза больше и на 43,3% меньше по сравнению с 2023 годом.