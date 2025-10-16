В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз
ИКТ
- 16 октября, 2025
- 09:54
В Азербайджане в январе-сентябре текущего года произведено 1 430 ноутбуков и 2 847 настольных компьютеров.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 12,2% меньше и в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В сентябре произведено 482 настольных компьютера, что в 30 раз больше, чем годом ранее. За последние три месяца в Азербайджане ноутбуки не производились.
В 2024 году в Азербайджане было произведено 1 715 ноутбуков и 2 139 настольных компьютеров, что соответственно в 3 раза больше и на 43,3% меньше по сравнению с 2023 годом.
Последние новости
10:33
Азербайджанская нефть подорожалаЭнергетика
10:29
Средняя зарплата в секторе информации и связи в Азербайджане выросла на 12%ИКТ
10:24
Бортников: Спецслужбам СНГ нужно активнее сотрудничать с афганскими властямиВ регионе
10:23
Около 88% долгов госкомпаний Азербайджана в иностранной валютеФинансы
10:08
Бортников: ФСБ располагает данными о подготовке диверсий на газопроводе "Турецкий поток"В регионе
10:08
Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились почти на 33%ИКТ
10:06
Минфин в этом году разместил более 10 млрд манатов на депозитах в местных банкахФинансы
09:54
В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 разИКТ
09:49