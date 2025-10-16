Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз

    ИКТ
    • 16 октября, 2025
    • 09:54
    В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз

    В Азербайджане в январе-сентябре текущего года произведено 1 430 ноутбуков и 2 847 настольных компьютеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 12,2% меньше и в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В сентябре произведено 482 настольных компьютера, что в 30 раз больше, чем годом ранее. За последние три месяца в Азербайджане ноутбуки не производились.

    В 2024 году в Азербайджане было произведено 1 715 ноутбуков и 2 139 настольных компьютеров, что соответственно в 3 раза больше и на 43,3% меньше по сравнению с 2023 годом.

    Госкомстат производство компьютеров
    Azərbaycan sentyabrda kompüter istehsalını 30 dəfə artırıb
    Azerbaijan sees 30-fold increase in desktop computers output in September

    Последние новости

    10:33

    Азербайджанская нефть подорожала

    Энергетика
    10:29

    Средняя зарплата в секторе информации и связи в Азербайджане выросла на 12%

    ИКТ
    10:24

    Бортников: Спецслужбам СНГ нужно активнее сотрудничать с афганскими властями

    В регионе
    10:23

    Около 88% долгов госкомпаний Азербайджана в иностранной валюте

    Финансы
    10:08

    Бортников: ФСБ располагает данными о подготовке диверсий на газопроводе "Турецкий поток"

    В регионе
    10:08

    Инвестиции в сектор информации и связи Азербайджана снизились почти на 33%

    ИКТ
    10:06

    Минфин в этом году разместил более 10 млрд манатов на депозитах в местных банках

    Финансы
    09:54

    В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз

    ИКТ
    09:49

    Азербайджан и Сомали вводят безвиз для владельцев дипломатических паспортов

    Внешняя политика
    Лента новостей