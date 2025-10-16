Azərbaycan sentyabrda kompüter istehsalını 30 dəfə artırıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İKT
    • 16 oktyabr, 2025
    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 1 430 ədəd noutbuk, 2 847 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 12,2 % az və 2,8 dəfə çoxdur.

    Təkcə sentyabrda isə 482 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 30 dəfə çoxdur. Son üç ayda Azərbaycanda noutbuk istehsal edilməyib.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 1 715 ədəd noutbuk, 2 139 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3 dəfə çox və 43,3 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi stolüstü kompüter noutbuk istehsal
    В сентябре производство компьютеров в Азербайджане увеличилось в 30 раз
    Azerbaijan sees 30-fold increase in desktop computers output in September

