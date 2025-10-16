Azərbaycan sentyabrda kompüter istehsalını 30 dəfə artırıb
İKT
- 16 oktyabr, 2025
- 09:23
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 1 430 ədəd noutbuk, 2 847 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 12,2 % az və 2,8 dəfə çoxdur.
Təkcə sentyabrda isə 482 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 30 dəfə çoxdur. Son üç ayda Azərbaycanda noutbuk istehsal edilməyib.
2024-cü ildə Azərbaycanda 1 715 ədəd noutbuk, 2 139 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3 dəfə çox və 43,3 % azdır.
Son xəbərlər
10:00
Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİBRegion
10:00
Maliyyə Nazirliyi: Əhalinin orta ömrünün artması pensiya sistemi qarşısında mühüm çağırışlar yaradırMaliyyə
09:55
Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıbİKT
09:54
Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin borclarının 88 %-ə yaxını xarici valyutadadırMaliyyə
09:54
Foto
Balaxanı qəsəbəsində top mərmisi tapılıbHadisə
09:52
Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 33 %-ə yaxın azalıbİKT
09:41
Maliyyə Nazirliyi bu il yerli banklarda 10 milyard manatdan çox depozit yerləşdiribMaliyyə
09:35
UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın ilk matçının hakimləri bəlli olubFutbol
09:23