В Азербайджане усиливаются меры по охране водных объектов
Внутренняя политика
- 11 февраля, 2026
- 19:13
Состоялась встреча руководящих лиц Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Госагентстве водных ресурсов и Управления полиции на водном транспорте при МВД.
Как сообщает Report, стороны обсудили усиление мер по охране водных объектов в Азербайджане.
В ходе встречи также обсуждались итоги проделанной работы для предотвращения вредного воздействия на Каспийское море, реки и озера.
Широко обсуждались проблема уменьшения площади водных объектов, особенно озер на Абшероне, из-за загрязнения строительными и другими отходами.
Стороны договорились усилить меры контроля с целью предотвращения указанных случаев и продолжить совместные мероприятия по борьбе с ними в будущем.
