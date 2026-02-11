В Азербайджане усиливаются меры по охране водных объектов

Состоялась встреча руководящих лиц Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Госагентстве водных ресурсов и Управления полиции на водном транспорте при МВД.

Как сообщает Report, стороны обсудили усиление мер по охране водных объектов в Азербайджане.

В ходе встречи также обсуждались итоги проделанной работы для предотвращения вредного воздействия на Каспийское море, реки и озера.

Широко обсуждались проблема уменьшения площади водных объектов, особенно озер на Абшероне, из-за загрязнения строительными и другими отходами.

Стороны договорились усилить меры контроля с целью предотвращения указанных случаев и продолжить совместные мероприятия по борьбе с ними в будущем.