Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане усиливаются меры по охране водных объектов

    Внутренняя политика
    • 11 февраля, 2026
    • 19:13
    В Азербайджане усиливаются меры по охране водных объектов

    Состоялась встреча руководящих лиц Службы государственного контроля за использованием и охраной вод при Госагентстве водных ресурсов и Управления полиции на водном транспорте при МВД.

    Как сообщает Report, стороны обсудили усиление мер по охране водных объектов в Азербайджане.

    В ходе встречи также обсуждались итоги проделанной работы для предотвращения вредного воздействия на Каспийское море, реки и озера.

    Широко обсуждались проблема уменьшения площади водных объектов, особенно озер на Абшероне, из-за загрязнения строительными и другими отходами.

    Стороны договорились усилить меры контроля с целью предотвращения указанных случаев и продолжить совместные мероприятия по борьбе с ними в будущем.

    Госслужба водные объекты усиление контроля МВД Азербайджана
    Фото
    Azərbaycanda su obyektlərinin mühafizəsi istiqamətində tədbirlər gücləndirilir
    Ты - Король

    Последние новости

    19:56

    В Баку отметили 108-ю годовщину восстановления Литовского государства

    Другие
    19:42

    Генсек НАТО не считает "негативным сигналом" отсутствие Хегсета на встрече в Брюсселе

    Другие страны
    19:41

    Баку и Вильнюс в этом году проведут заседание Совместной межправкомиссии

    Внешняя политика
    19:37

    НАТО объявило о запуске миссии Arctic Sentry по усилению присутствия в Арктике

    Другие страны
    19:20
    Фото

    Азербайджан обсудил с Microsoft создание Центра цифровых компетенций

    ИКТ
    19:13
    Фото

    В Азербайджане усиливаются меры по охране водных объектов

    Внутренняя политика
    19:03
    Фото

    Выпускникам обучающей программы Академии медиа Global Media Group вручены сертификаты

    Медиа
    18:53

    Президент: Надеюсь на завершение в этом году проекта по прокладке фибероптического кабеля в Каспийском море

    ИКТ
    18:51

    Ильхам Алиев: Необходимо предоставлять учащимся базовые знания о цифровизации

    Внутренняя политика
    Лента новостей