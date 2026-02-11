Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Выпускникам обучающей программы Академии медиа Global Media Group вручены сертификаты

    • 11 февраля, 2026
    • 19:03
    Выпускникам обучающей программы Академии медиа Global Media Group вручены сертификаты

    Восьми выпускникам, успешно завершившим совместную обучающую программу медиашколы Report и Профессиональной медиашколы в рамках Академии Global Media Group, сегодня были вручены сертификаты.

    На итоговой встрече, проведенной в Информационном агентстве Report, приняли участие директор агентства Фуад Гусейналиев, главный редактор Намик Маилов, руководитель медиашколы Report Исмаил Рафигоглу, а также наставники Профессиональной медиашколы – руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Global Media Group Лаура Сеидбекова, менеджер по PR и маркетингу - Вюсал Бакиров, директор-главный редактор информационного портала Media.az Джамиля Алекперова и главный менеджер департамента человеческих ресурсов ООО Global Management Мялякназ Юсифова.

    На встрече директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, отметил, что программа обучения была усовершенствована по сравнению с предыдущими периодами, ответственный и профессиональный подход участников к заданиям позволил достичь высоких результатов. "Студенты в ходе обучения проявили активность и инициативность, смогли раскрыть свои таланты, и такой подход указывает на то, что в будущем они будут успешно работать в качестве журналистов", – сказал он.

    Руководитель департамента маркетинга и коммуникаций Global Media Group Лаура Сеидбекова подчеркнула, что проект Академии медиа направлен на содействие устойчивому развитию медиа в рамках политики корпоративной социальной ответственности, повышение знаний и навыков молодежи, формирование профессионального кадрового потенциала, отвечающего современным вызовам медиа.

    В рамках программы обучения участники наряду с подготовкой новостей, интервью, репортажей и аналитических материалов получили знания и практический опыт в области фотожурналистики, цифрового маркетинга.

    Целью проекта Академии медиа является подготовка профессиональных кадров в сфере медиа в Азербайджане, донесение до молодых журналистов современных трендов глобальных СМИ, выявление потенциала лиц, увлеченных журналистикой и желающих работать в этой сфере, а также обеспечение повышения практических знаний и навыков.

    Global Media Group, являющаяся одной из крупнейших медиагрупп Азербайджана, начала свою деятельность в 2017 году. В состав Global Media Group входят телевизионные каналы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие в Азербайджане и за рубежом.

    Более подробную информацию о Global Media Group можно получить на сайте http://www.gmg.az/ или на страницах компании в различных социальных сетях (Facebook | Instagram | LinkedIn).

