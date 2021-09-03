В работе Instagram произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во многих странах.

Сбои в работе социальной сети Instagram наблюдаются во многих странах.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector .

Жалобы поступают из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, России и ряда других стран. Сообщившие о сбоях отмечают проблемы в работе сайта и приложения соцсети, также ряд пользователей испытывает трудности при просмотре новостной ленты. Кроме того, наблюдаются проблемы с подключением к серверу.

По данным сервиса, 65% пользователей жалуются на проблемы с загрузкой контента, 23% испытывают трудности при входе, еще 12% не могут зайти на сайт соцсети.