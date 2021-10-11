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В работе Instagram произошел сбой

В работе Instagram произошел сбой Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
ИКТ
11 октября 2021 г. 23:48
В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сбой в работе соцсети произошел примерно в 23:05 (бакинское время). О проблемах сообщают в основном пользователи из США, Нидерландов, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Канады, России.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения, отмечаются также сбои при соединении с сервером, отображении новостной ленты и работе вебсайта.

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