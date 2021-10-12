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В работе Amazon Web Services произошел сбой

В работе Amazon Web Services произошел сбой Пользователи в ряде стран пожаловались на сбой в работе Amazon Web Services - подразделения американской корпорации Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений.
ИКТ
12 октября 2021 г. 23:50
В работе Amazon Web Services произошел сбой

Пользователи в ряде стран пожаловались на сбой в работе Amazon Web Services - подразделения американской корпорации Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, о проблемах свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В основном о неполадках сообщили жители США. Жалобы поступили также из Великобритании, Индии и Канады.

Компания сообщила, что столкнулась с увеличенным числом ошибок системы, однако смогла восстановить штатную работу сервисов. "Между 08:10 и 08:39 по Тихоокеанскому времени (19:10 и 19:39, бакинское время) мы столкнулись с увеличением числа ошибок и задержек в консоли управления AWS. Проблема была устранена", - говорится в сообщении компании в Twitter.

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