В Нахчыване около 4500 домохозяйств получили доступ к широкополосному интернету

В 2023 году в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) около 4500 домохозяйств получили доступ к широкополосному интернету.

В 2023 году в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) около 4500 домохозяйств получили доступ к широкополосному интернету.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Нахчывана.

В прошлом году более 1500 домохозяйств были обеспечены стационарной телефонной связью. В целях удовлетворения растущего спроса на услуги связи и интернета на улице Алигулу Гамкюсара города Нахчыван, в поселке Гывраг и селе Хок Кенгерлинского района установлено современное оборудование и обновлена ​​распределительная сеть.

За отчетный период к государственным и частным учреждениям, сельским центрам обслуживания и образовательным учреждениям автономной республики проложены различные волоконно-оптические кабели общей протяженностью около 40 тыс. метров.

В 2023 году публичное лицо юридического права "Нахчыванпочт" обработало более 135 тыс. кг почтовых отправлений.