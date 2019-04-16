В компании Bakcell сменится руководство.

Как сообщает Report, новым главным исполнительным директором будет назначен Райнер Ратгебер, который вступит в должность после завершения соответствующих официальных процедур в следующем месяце.

Имея 20-летний опыт работы в области телекоммуникаций, Ратгебер занимал различные руководящие должности в странах Европы и Азии. Так, работая на руководящих постах в структурах Deutsche Telekom AG, он занимал такие должности как старший вице-президент T-Mobile International AG, генеральный директор в T-Mobile Croatia, главный операционный директор по мобильному бизнесу в CroatianTelekom, член совета директоров OTE Group в Греции и Romtelecom в Румынии. Г-н Ратгебер также работал коммерческим директором Etisalat Group в Абу-Даби, членом совета директоров EMTS в Нигерии и PTCL и Ufone в Пакистане, генеральным директором Ufone, Пакистан и председателем совета директоров Ubank, Пакистан (группа PTCL).

Отметим, что Николаи Беккерс, прежний главный исполнительный директор Bakcell, руководил компанией с мая 2016 года.