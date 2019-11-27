 Наверх

В Казахстане создали мобильное приложение на азербайджанском языке

В Казахстане создали мобильное приложение на азербайджанском языке

Казахстанские программисты создали обучающее мобильное приложение на азербайджанском языке.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, игра для детей называется "IQ ушаг".

Она предназначена для детей старше одного года, которые начинают говорить. Нажимая на картинки, они слышат название и правильное произношение слов. Программа бесплатна.

Отмечается, что игру создавали изначально для азербайджанских детей, живущих в Казахстане. Однако нашлись пользователи приложения и в самом Азербайджане.

Ранее программа существовала на казахском языке. Но со временем ее перевели и на азербайджанский. Схожесть языков намного упростила задачу, отмечают создатели. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!