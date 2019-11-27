В Казахстане создали мобильное приложение на азербайджанском языке

Казахстанские программисты создали обучающее мобильное приложение на азербайджанском языке.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, игра для детей называется "IQ ушаг".

Она предназначена для детей старше одного года, которые начинают говорить. Нажимая на картинки, они слышат название и правильное произношение слов. Программа бесплатна.

Отмечается, что игру создавали изначально для азербайджанских детей, живущих в Казахстане. Однако нашлись пользователи приложения и в самом Азербайджане.

Ранее программа существовала на казахском языке. Но со временем ее перевели и на азербайджанский. Схожесть языков намного упростила задачу, отмечают создатели.