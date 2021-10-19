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В Instagram появятся новые функции

В Instagram появятся новые функции Несколько новых функций появятся в социальной сети Instagram.
ИКТ
19 октября 2021 г. 23:35
В Instagram появятся новые функции

Несколько новых функций появятся в социальной сети Instagram.

Как передает Report, об этом сообщает Tech Crunch.

С 19 октября в Instagram появилась функция - Collabs. Она даст двум пользователям публиковать совместные посты. Эти публикации будут иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

20 октября пользователям дадут возможность начать сбор средств для некоммерческих организаций.

Начиная с 21 октября пользователи смогут публиковать посты с компьютера из браузера, или со смартфона, но без использования приложения. Выложить можно будет фотографию или видео, длинна которого будет меньше минуты.

Также 21 октября в Instagram будет добавлена новые функции для Reels (аналог TikTok). В их числе - 3D-тексты песен.

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