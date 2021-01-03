В Instagram назвали самые популярные посты 2020 года

Аналитики из приложения Instagram составили список из десяти самых популярных постов за 2020-й год, которые набрали больше всего лайков.

Аналитики из приложения Instagram составили список из десяти самых популярных постов за 2020-й год, которые набрали больше всего лайков.

Как передает Report со ссылкой на Billboard , на первом месте оказался футболист Криштиану Роналду. Его публикация о кончине легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 миллиона отметок "нравится".

Второй по популярности пост в прошлом году был опубликован на официальной странице актера Чедвика Боузмана, в котором сообщили о его смерти от рака в возрасте 43 лет. Публикация собрала 19,1 миллиона лайков.

В тройке лидеров также оказался Лионель Месси. Капитан испанского клуба "Барселона", как и Криштиану Роналду, тоже разместил фотографию в память о Диего Марадоне. Эта запись набрала 16,4 миллиона лайков.