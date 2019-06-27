Boeing заинтересовался созданием городских авиатакси на электротяге

Корпорация Boeing заинтересовалась технологиями создания компактных городских авиатакси, оснащенных электродвигателями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, для работы на этом направлении, как сообщается на сайте корпорации, ею было заключено соглашение о стратегическом партнерстве с калифорнийской фирмой Kitty Hawk, занимающейся инновационными разработками аэромобильных транспортных систем мегаполисов.

"Сотрудничество с Kitty Hawk приближает нас к реализации нашей цели - развивать мобильные транспортные системы будущего. У нас общие взгляды на то, как люди и грузы будут перемещаться в будущем", - приводятся в сообщении слова Стива Нордлунда, вице-президента и генерального директора одного из структурных подразделений корпорации - Boeing NeXt.

Kitty Hawk, учрежденная одним из основателей поисковой системы Google Ларри Пейджем, уже построила прототип двухместного беспилотного аэротакси на электрической тяге с вертикальным взлетом. Этот аппарат, названный Cora, способен разгоняться до 150 км/ч. Фирма также создала одноместный воздушный мотоцикл Flyer, имеющий 10 независимых электрических пропеллеров. Он может взлетать на высоту 3 м и передвигаться со скоростью 32 км/ч.

Предполагается, что в будущем жители городов смогут вызывать себе аэротакси при помощи смартфона и, избегая заторов на улицах, добираться до любого нужного им места. По мнению экспертов, быстрые, компактные и экологически чистые аэротакси будут способствовать решению не только проблемы городских пробок, но и загрязнения атмосферы.

Конструкторские изыскания в области аэромобильных городских перевозок активно ведет и ряд других американских и европейских компаний, в том числе Bell Helicopter, Rolls-Royce, Volkswagen, Airbus. На завершившемся 23 июня в Ле-Бурже 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019) было объявлено, что две разработки Airbus - компактные мультикоптеры CityAirbus и конвертопланы Vahana - будут широко использоваться на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Компании в России также занимаются созданием инновационного городского авиатранспорта. Так, КБ REYNOLDS разрабатывает малогабаритный газотурбинный двигатель для мультикоптеров, а Hoversurf сконструировала ховербайк (летающий мотоцикл) Scorpion и приступила к работе над проектом аэротакси "Формула". По словам разработчиков, "Формула" по своим размерам не превышает автомобиль. Вертикальный взлет и посадка осуществляются с помощью 48 электродвигателей диаметром не более 25 см. Даже если в воздухе половина из них выйдет из строя, "Формула" сможет лететь и совершить мягкую посадку.