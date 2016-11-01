В Баку состоится международная выставка-конференция в сфере ИКТ

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ С 29 ноября по 2 декабря в Баку пройдет XXII Азербайджанская международная выставка и конференция "Телекоммуникации и информационные технологии" (Bakutel 2016).

Как сообщает Report, выставка Bakutel пройдет при поддержке министерства связи и высоких технологий Азербайджана, Международного союза электросвязи (ITU) и Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Организаторами выставки являются компании Iteca Caspian и Caspian Event Organisers (CEO).

По информации, на выставке будут представлены национальные павильоны Азербайджана, Турции, России, США, Франции, Австрии, Ирана, Беларуси, Хорватии, Израиля, Украины и других стран: "40% участников являются постоянными экспонентами Bakutel. Среди участников выставки ведущие компании в сфере ИКТ, мобильные операторы Азербайджана, интернет-провайдеры, системные интеграторы и дистрибьютеры известных брендов".

В рамках выставки состоится презентация проектов звуковой библиотеки для детей-инвалидов по зрению, оцифровки музеев, Google art project, ожидается широкое участие стартапов. В то же время будут организованы многочисленные форумы и конференции.