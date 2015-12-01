Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пройдет III Региональный форум по управлению интернетом (RİGFAZ-2015) на тему "Создание среды для регионального развития ИКТ-инноваций".

Как сообщает Report со ссылкой на бакинский офис ООН, форум пройдет 3-4 декабря и будет организован совместно с министерство связи и высоких технологий, ПРООН и Университетом АДА.

Согласно информации, цель мероприятия - усилить совместное сотрудничество и обмен опытом между национальными участниками в области ИКТ и международными специалистами.

В работе форума примут участие порядка 250-300 участников.