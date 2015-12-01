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    В Баку пройдет III Региональный форум по управлению интернетом

    В работе форума примут участие 250-300 участников

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Баку пройдет III Региональный форум по управлению интернетом (RİGFAZ-2015) на тему "Создание среды для регионального развития ИКТ-инноваций".

    Как сообщает Report со ссылкой на бакинский офис ООН, форум пройдет 3-4 декабря и будет организован совместно с министерство связи и высоких технологий, ПРООН и Университетом АДА.

    Согласно информации, цель мероприятия - усилить совместное сотрудничество и обмен опытом между национальными участниками в области ИКТ и международными специалистами.

    В работе форума примут участие  порядка 250-300 участников.

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