В Азербайджане за 9 месяцев этого года заблокировано более 709 млн вредоносных ссылок

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) в целях обеспечения информационной безопасности государственных учреждений средствами защиты нового поколения заблокировала в третьем квартале этого года 709 млн

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) в целях обеспечения информационной безопасности государственных учреждений средствами защиты нового поколения заблокировала в третьем квартале этого года 709 млн 735 тыс. вредоносных ссылок в государственной сети AzstateNet, а централизованной антивирусной системой нейтрализовано 4 млн 602 тыс. вредоносных вирусов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статистическом бюллетене о работе, проделанной в третьем квартале текущего года в целях обеспечения информационной безопасности государственных учреждений Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.

Отмечается, что за отчетный период специальными системами защиты выявлено 56,5 тыс. вирусосодержащих документов, пресечена их отправка в государственные учреждения.