О нас

В Азербайджане за 9 месяцев этого года заблокировано более 709 млн вредоносных ссылок

В Азербайджане за 9 месяцев этого года заблокировано более 709 млн вредоносных ссылок Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) в целях обеспечения информационной безопасности государственных учреждений средствами защиты нового поколения заблокировала в третьем квартале этого года 709 млн
ИКТ
18 октября 2023 г. 14:39
В Азербайджане за 9 месяцев этого года заблокировано более 709 млн вредоносных ссылок

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана (ГСССИБ) в целях обеспечения информационной безопасности государственных учреждений средствами защиты нового поколения заблокировала в третьем квартале этого года 709 млн 735 тыс. вредоносных ссылок в государственной сети AzstateNet, а централизованной антивирусной системой нейтрализовано 4 млн 602 тыс. вредоносных вирусов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статистическом бюллетене о работе, проделанной в третьем квартале текущего года в целях обеспечения информационной безопасности государственных учреждений Государственной службой специальной связи и информационной безопасности.

Отмечается, что за отчетный период специальными системами защиты выявлено 56,5 тыс. вирусосодержащих документов, пресечена их отправка в государственные учреждения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 700 million malicious links blocked in Azerbaijan in 2023
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 9 ayda 700 milyondan çox zərərli keçid bloklanıb

Экслюзивные новости

Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
Ближневосточный конфликт может стать катализатором больших геополитических изменений
18 октября 2023 г. 12:56
Замминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
ФотоЗамминистра: Надеюсь, что в Украине больше азербайджанцев будут участвовать в государственных делах
16 октября 2023 г. 15:22
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
Эксперт: Открытие всех региональных коммуникаций ускорит развитие Южного Кавказа
16 октября 2023 г. 15:20
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
Крневич: Мультимодальные возможности Зангезурского коридора велики
12 октября 2023 г. 15:51
Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi