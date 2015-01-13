В Азербайджане объемы электронной торговли выросли в 2,4 раза

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане объемы электронной розничной торговли за 2014 год по сравнению с прошлым годом выросли в 2,4 раза и составили 6,4 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, население приобрело в онлайн-режиме 91,3% потребительских товаров в торговых сетях юридических лиц, 8,7% - индивидуальных предпринимателей. 94,6% оборота рынка электронной торговли составляют непродовольственные товары.

За отчетный год в розничных торговых субъектах потребители приобрели товаров на 22,0 млрд. манатов, что на 10% больше по сравнению с 2013 годом. Среди товаров потребления 50,1% составляют продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 49,9% - непродовольственные товары. Удельный вес непродовольственных товаров по сравнению с 2013 годом вырос на 3,3 процентных пункта.