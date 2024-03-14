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В Азербайджане киберугрозы госучреждениям снизились на 8%

В Азербайджане киберугрозы госучреждениям снизились на 8% В январе-феврале текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 185 индикаторов кибератак (Indicator of Compromise, IoC) на государственные учреждения.
ИКТ
14 марта 2024 г. 15:07
В Азербайджане киберугрозы госучреждениям снизились на 8%

В январе-феврале текущего года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 185 индикаторов кибератак (Indicator of Compromise, IoC) на государственные учреждения.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госслужбы, это на 7,5% меньше, чем годом ранее.

114 киберугроз были выявлены и заблокированы на основании внутреннего расследования, 71 - при расследовании инцидентов, по которым поступили обращения из государственных учреждений.

За отчетный период по сети AzStateNet было заблокировано 174,720 млн вредоносных ссылок, через установленную у конечных пользователей центральную антивирусную систему - 920 300, а через систему защиты Sandbox - 33 313 электронных документов с вредоносным содержимым.

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