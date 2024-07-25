Meta удалила в Нигерии 63 тыс. аккаунтов Instagram после штрафа в $220 млн

Компания Meta удалила из Instagram 63 тыс. аккаунтов, зарегистрированных в Нигерии, через которые мошенники шантажировали пользователей.

Компания Meta удалила из Instagram 63 тыс. аккаунтов, зарегистрированных в Нигерии, через которые мошенники шантажировали пользователей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

"Мы удалили 63 тыс. учетных записей в Instagram, через которые предпринимались попытки вымогательств на сексуальной основе. Получая обманным способом фотографии пользователей сети, мошенники шантажировали отправителей, угрожая выложить фотографии в открытом доступе", - отметили в компании.

Массовое закрытие учетных записей произошло спустя почти неделю после того, как нигерийские власти оштрафовали Meta на 220 млн долларов за нарушение правил использования персональных данных.

Представитель Meta отметил, что мошенничеством занимались организованные группы: 20 человек управляли 2,5 тыс. аккаунтами, которые использовались для шантажа и вымогательства. Сообщается, что удалены также 1,3 тыс. учетных записей в Facebook, зарегистрированных в Нигерии.