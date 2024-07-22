"Азерпочта": Внутренние денежные переводы сократились на 60-70%

По сравнению с несколькими годами ранее, внутренние денежные переводы через почтовые отделения ООО "Азерпочта" сократились на 60-70%.

По сравнению с несколькими годами ранее, внутренние денежные переводы через почтовые отделения ООО "Азерпочта" сократились на 60-70%.

Как сообщает Report, об этом в передаче "Цифровой диалог" на Asan radio заявил директор операционного департамента ООО "Азерпочта" при Министерстве цифрового развития и транспорта Асиман Алиев.

"Это свидетельствует, что данный вид операций уже не так актуален. Особенно в период пандемии, в условиях изоляции, наблюдалась тенденция к увеличению операций с карты на карту. Это не прошло бесследно для наших внутренних денежных переводов", - отметил он.