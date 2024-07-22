О нас

"Азерпочта": Внутренние денежные переводы сократились на 60-70%

"Азерпочта": Внутренние денежные переводы сократились на 60-70% По сравнению с несколькими годами ранее, внутренние денежные переводы через почтовые отделения ООО "Азерпочта" сократились на 60-70%.
ИКТ
22 июля 2024 г. 20:26
Азерпочта: Внутренние денежные переводы сократились на 60-70%

По сравнению с несколькими годами ранее, внутренние денежные переводы через почтовые отделения ООО "Азерпочта" сократились на 60-70%.

Как сообщает Report, об этом в передаче "Цифровой диалог" на Asan radio заявил директор операционного департамента ООО "Азерпочта" при Министерстве цифрового развития и транспорта Асиман Алиев.

"Это свидетельствует, что данный вид операций уже не так актуален. Особенно в период пандемии, в условиях изоляции, наблюдалась тенденция к увеличению операций с карты на карту. Это не прошло бесследно для наших внутренних денежных переводов", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerpost sees sharp decline in domestic money transfers
Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt”: Ölkədaxili pul köçürmələrində 60-70 % azalma var

Самое важное

Азербайджан пригласил Армению на COP29
Азербайджан пригласил Армению на COP29
21 июля 2024 г. 19:19
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
Президент: С одной стороны, Европа просит нас увеличить добычу газа, а с другой – не финансирует ее
20 июля 2024 г. 19:05
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi