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Сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн устройств с Windows

Сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн устройств с Windows Сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure, вызванной обновлением программного обеспечения (ПО) компании Crowdstrike, затронул порядка 8,5 млн устройств с операционной системой Windows.
ИКТ
21 июля 2024 г. 01:38
Сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн устройств с Windows

Сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure, вызванной обновлением программного обеспечения (ПО) компании Crowdstrike, затронул порядка 8,5 млн устройств с операционной системой Windows.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Microsoft.

"Хотя обновления ПО могут время от времени вызывать сбои, настолько масштабные инциденты, как с Crowdstrike, редки. По нашим расчетам, обновление Crowdstrike повлияло на работу 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% устройств с Windows, - говорится в сообщении. - Несмотря на то что процент [затронутых устройств] был невелик, серьезные социальные и экономические последствия показывают, что Crowdstrike пользуются организации, предоставляющие крайне важные услуги", -

Отмечается, что Crowdstrike помог Microsoft разработать решение, которое позволит быстрее разобраться с ситуацией.

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Версия на азербайджанском языке “Microsoft”dakı nasazlıq “Windows”la işləyən 8,5 milyon cihaza təsir edib

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