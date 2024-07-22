Microsoft выпустила инструмент для восстановления компьютеров после глобального сбоя

Компания Microsoft выпустила официальный инструмент Recovery Tool для устранения последствий глобального сбоя ПК, вызванного обновлением программного обеспечения CrowdStrike.

Компания Microsoft выпустила официальный инструмент Recovery Tool для устранения последствий глобального сбоя ПК, вызванного обновлением программного обеспечения CrowdStrike.

Как сообщает Report со ссылкой на 3dnews, новый инструмент восстановления призван значительно упростить и ускорить процесс устранения проблемы.

До его появления существовало только пошаговое руководство, требовавшее ручного вмешательства, что могло занять много времени, особенно в организациях с сотнями или тысячами пострадавших устройств.

Для использования Recovery Tool компания предоставила подробные инструкции и перечень необходимых условий. Среди них - наличие не менее 8 Гбайт свободного места на пострадавшем компьютере, права администратора, ключ восстановления BitLocker (для компьютеров с шифрованием) и загрузочный USB-накопитель емкостью не менее 1 Гбайт.

Напомним, сбой произошел в прошлый четверг, когда обновление CrowdStrike было автоматически установлено на устройства. Проблема заключается в том, что CrowdStrike, как поставщик решений безопасности, работает на уровне ядра операционной системы. Ошибка на этом уровне привела к тому, что компьютеры перестали загружаться, выдавая так называемый "синий экран смерти" (BSoD).

По оценкам Microsoft, от проблемного обновления пострадало более 8,5 миллионов компьютеров под управлением Windows. Хотя это составляет менее 1 % от всех компьютеров с Windows в мире, сбой оказал значительное влияние на тысячи организаций и критически важную инфраструктуру.

Microsoft оперативно отреагировала на ситуацию, направив специалистов для оказания помощи клиентам. Компания также сотрудничала с CrowdStrike, Google Cloud Platform и Amazon Web Services, чтобы быстрее найти наиболее эффективные способы исправления затронутых компьютеров.