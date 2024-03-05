Число кибератак на госструктуры Азербайджана увеличилось на 27%

В январе этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 98 индикаторов кибератак (Indicator of Compromise, IoC) на государственные учреждения.

В январе этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности выявила 98 индикаторов кибератак (Indicator of Compromise, IoC) на государственные учреждения.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госслужбы, это на 27% больше, чем годом ранее.

76 киберугроз были выявлены и заблокированы на основании внутреннего расследования, 22 - при расследовании инцидентов, по которым поступили обращения из государственных учреждений.

За отчетный месяц по сети “AzStateNet” через центральную антивирусную систему, установленную у конечных пользователей, было заблокировано 90,780 млн вредоносных ссылок, 415 700 электронных документов с вредоносным содержимым, через систему защиты “Sandbox” - 9 208 электронных документов с вредоносным содержимым.