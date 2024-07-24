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Кыргызстан заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере электронной безопасности

Кыргызстан заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере электронной безопасности В Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта состоялась встреча с делегацией по кибербезопасности во главе с заместителем министра цифрового развития Кыргызстана Климом Омельченко.
ИКТ
24 июля 2024 г. 12:04
Кыргызстан заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере электронной безопасности

В Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта состоялась встреча с делегацией по кибербезопасности во главе с заместителем министра цифрового развития Кыргызстана Климом Омельченко.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече обсуждались вопросы изучения опыта Азербайджана в области создания в Кыргызстане Центра по борьбе с компьютерными инцидентами (CERT) и налаживания сотрудничества с международными организациями, сферы сотрудничества между структурами по кибербезопасности, возможности обмена информацией и повышение кадрового потенциала.

В обсуждениях также приняли участие представители Всемирного банка и Международного союза электросвязи.

Было решено наладить международное сотрудничество между сторонами и проводить регулярные встречи в этом направлении.

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Версия на английском языке ФотоKyrgyzstan eager to learn e-security experience of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоQırğızıstan Azərbaycanın elektron təhlükəsizlik təcrübəsini öyrənmək istəyir

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