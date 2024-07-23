Tesla планирует запустить массовое производство роботов в 2026 году

Американская Tesla в 2025 году начнет использовать человекоподобных роботов, а в 2026 году планирует приступить к массовому производству.

Американская Tesla в 2025 году начнет использовать человекоподобных роботов, а в 2026 году планирует приступить к массовому производству.

Как передает Report, об этом написал в соцсети "X" глава автопроизводителя, миллиардер Илон Маск.

Он ранее говорил, что хочет продавать один робот дешевле 20 тыс. долларов.

Tesla работает над такими роботами уже несколько лет и рассчитывает, что они смогут выполнять тяжелые задачи, а также позволят снизить дефицит рабочей силы и повысить эффективность производства.

В марте Маск опубликовал видеоролик с человекоподобными роботами Optimus, которые осторожно передвигаются по заводу и выполняют простые задачи. В апреле он заявил, что Optimus смогут работать на заводах уже в этом году.