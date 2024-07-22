В этом году через международные денежные переводы в "Азерпочта" поступило 87 млн манатов

За январь-июнь этого года через международные денежные переводы в почтовые отделения ООО "Азерпочта" поступило 87 млн манатов.

За январь-июнь этого года через международные денежные переводы в почтовые отделения ООО "Азерпочта" поступило 87 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом в передаче "Цифровой диалог" на Asan radio заявил директор операционного департамента ООО "Азерпочта" при Министерстве цифрового развития и транспорта Асиман Алиев.

По его словам, за отчетный период из "Азерпочты" через аналогичные системы в зарубежные страны переведено 29 млн манатов.

"В прошлом году примерно 20% поступлений по стране, то есть 486 млн манатов, и около 21% переводов, то есть 127 млн манатов, пришлось на долю "Азерпочты". Основная часть поступлений (около 340 млн манатов) была из России. Далее следуют Турция с 45 млн манатов, Ирак с 24 млн манатов, Грузия с 13 млн манатов и США с 7 млн манатов.

По переводам из Азербайджана первое место заняла Турция с 50 млн манатов. В первую пятерку также вошли Грузия с 39 млн манатов, Россия с 19 млн манатов, Украина с 4 млн манатов и Казахстан с 3 млн манатов".