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Помощник президента: Настало время подумать о разработке законодательных баз касательно ИИ

Помощник президента: Настало время подумать о разработке законодательных баз касательно ИИ Крупные компании, оказывающие услуги социальных сетей, не заинтересованы в приложении больших усилий для соблюдения этических норм, предотвращения дезинформации и элементов манипуляции в соцсетях и в применении механизма регулирования.
ИКТ
21 июля 2024 г. 12:45
Помощник президента: Настало время подумать о разработке законодательных баз касательно ИИ

Крупные компании, оказывающие услуги социальных сетей, не заинтересованы в приложении больших усилий для соблюдения этических норм, предотвращения дезинформации и элементов манипуляции в соцсетях и в применении механизма регулирования.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы сталкиваемся с новой реальностью. Развитие искусственного интеллекта, внедрение его возможностей при распространении информации в социальных сетях может в будущем, и уже сегодня мы видим это, привести к нерегулируемым последствиям", - отметил он.

Х.Гаджиев добавил, что, если стороны не смогли добиться положительного результата в применении механизма регулирования в социальных сетях, то может смогут общими усилиями на международном уровне применить некий механизм в отношении ИИ.

"Возможно настало время подумать о разработке законодательных, регулирующих или конвенционных баз в отношении искусственного интеллекта",- сказал помощник президента.

По словам Х.Гаджиева, есть частные инициативы в этом вопросе, но на международном уровне серьезных обсуждений по этому вопросу нет.

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Версия на английском языке Presidential aide: Time to think about developing legislative frameworks regarding AI

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