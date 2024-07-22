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Замминистра: Работы по совершенствованию радиовещательной сети будут завершены в ближайшие месяцы

Замминистра: Работы по совершенствованию радиовещательной сети будут завершены в ближайшие месяцы Работы по совершенствованию радиовещательной сети Азербайджана планируется завершить в ближайшие месяцы.
ИКТ
22 июля 2024 г. 11:16
Замминистра: Работы по совершенствованию радиовещательной сети будут завершены в ближайшие месяцы

Работы по совершенствованию радиовещательной сети Азербайджана планируется завершить в ближайшие месяцы.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на брифинге касательно исполнения распоряжения президента страны о выделении финансовых средств на расширение радиовещательной сети.

"Одними из приоритетов являются обеспечение вещания национальных радиостанций по всей стране, оказание государственной поддержки в этом направлении, в основном частным вещателям. В рамках данного проекта также предусмотрено внедрение новых технологий", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNazir müavini: "Radio yayımında təkmilləşdirmə işləri yaxın aylarda tam yekunlaşdırılacaq"

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