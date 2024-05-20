В Азербайджане будет создана единая платформа "e-iştirakçılıq"

В Азербайджане будет создана единая платформа "e-iştirakçılıq".

В Азербайджане будет создана единая платформа "e-iştirakçılıq".

Как сообщает Report, это отражено в плане действий рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам "Технологии и инновации" на 2024 год.

Создание единого портала "e-iştirakçılıq" поможет усовершенствовать каналы прямой связи с гражданами, собрать отзывы граждан при оказании государственных услуг, а также обеспечить цифровизацию процесса принятия решений.

Отмечается, что проект должен быть разработан Министерством цифрового развития и транспорта и представлен в комиссию до 1 августа.