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В Азербайджане будет создана единая платформа "e-iştirakçılıq"

В Азербайджане будет создана единая платформа "e-iştirakçılıq" В Азербайджане будет создана единая платформа "e-iştirakçılıq".
ИКТ
20 мая 2024 г. 15:21
В Азербайджане будет создана единая платформа e-iştirakçılıq

В Азербайджане будет создана единая платформа "e-iştirakçılıq".

Как сообщает Report, это отражено в плане действий рабочей группы Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам "Технологии и инновации" на 2024 год.

Создание единого портала "e-iştirakçılıq" поможет усовершенствовать каналы прямой связи с гражданами, собрать отзывы граждан при оказании государственных услуг, а также обеспечить цифровизацию процесса принятия решений.

Отмечается, что проект должен быть разработан Министерством цифрового развития и транспорта и представлен в комиссию до 1 августа.

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Версия на английском языке Azerbaijan set to create single e-participation portal
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vahid e-iştirakçılıq platforması yaradılacaq

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