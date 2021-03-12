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Twitter планирует запустить аналог Clubhouse к апрелю

Twitter планирует запустить аналог Clubhouse к апрелю Руководство сервиса микроблогов Twitter планирует запустить функцию голосового общения Spaces - аналог соцсети Clubhouse - к апрелю.
ИКТ
12 марта 2021 г. 03:33
Twitter планирует запустить аналог Clubhouse к апрелю

Руководство сервиса микроблогов Twitter планирует запустить функцию голосового общения Spaces - аналог соцсети Clubhouse - к апрелю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг представитель компании.

Компания Twitter опубликовала видеоролик с описанием новой платформы. Пользователи смогут присоединяться к чужим обсуждениям, создавать собственные "комнаты", выбирать спикеров и ограничивать круг людей, которые могут присоединиться к дискуссии.

Clubhouse - соцсеть, основанная на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.

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Версия на азербайджанском языке Tvitter “Clubhouse”un analoqunu yaradır

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